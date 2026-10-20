Huawei создаёт новый бренд Starlight, который выйдет далеко за пределы смартфонов

Huawei в ближайшее время официально представит новый суббренд Starlight. По данным китайских технологических СМИ, проект изначально задумывался не просто как дополнительная линейка смартфонов: телефоны займут лишь небольшую часть ассортимента. В дальнейшем под новой маркой планируется выпускать носимые устройства и мелкую бытовую технику с операционной системой HarmonyOS.

Как утверждает источник, знакомый с деятельностью Huawei, ключевая задача Starlight — привлечь новую аудиторию и расширить присутствие экосистемы HarmonyOS. Бренд должен стать дополнительной точкой входа для пользователей, которые пока не пользуются устройствами компании. Таким образом, Huawei рассчитывает развивать не отдельные категории электроники, а целую линейку взаимосвязанных продуктов.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Появление Starlight может помочь компании укрепить позиции в массовом сегменте. После отделения Honor в ноябре 2020 года Huawei лишилась независимого бренда, который прежде предлагал доступные смартфоны среднего класса по цене от 2000 до 4000 юаней.

Теперь новый суббренд потенциально сможет закрыть этот пробел и привлечь покупателей, которым нужны сравнительно недорогие устройства. Официальные сроки запуска и состав первой линейки пока не объявлены.