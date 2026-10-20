Китайская TP-Link начнёт собирать роутеры Wi-Fi 8 в США

TP-Link договорилась с американской компанией Key Tronic Corporation о сборке маршрутизаторов Wi-Fi 8 на территории США. Стороны подписали письмо о намерениях, предусматривающее запуск производства в штате Миссисипи в следующем году. Key Tronic специализируется на контрактном выпуске электроники: изначально компания производила клавиатуры, а затем расширила ассортимент выпускаемой продукции.

В TP-Link рассчитывают, что перенос сборки в США станет примером для других производителей сетевого оборудования. По словам руководителя отдела корпоративных связей компании Стива Кофски, местное производство соответствует планам американских властей и Федеральной комиссии по связи (FCC) по возвращению технологических предприятий в страну.

При этом полностью локализовать выпуск пока не удастся: TP-Link по-прежнему зависит от зарубежных поставщиков комплектующих. Эта проблема затрагивает и другие компании, пытающиеся перенести производство электроники в США. Поэтому остается открытым вопрос, позволит ли новая площадка избежать возможных ограничений FCC на производство маршрутизаторов. Условия будущих запретов и их влияние на продукцию TP-Link пока неясны.