Для полётов в дальний космос: Россия разрабатывает технологии биорегенеративных систем

Роскосмос разрабатывает технологии биорегенеративных систем, которые должны воспроизвести в космосе основные процессы земной биосферы.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что такие решения могут понадобиться при полетах в дальний космос.

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Сегодня мы умеем очищать воздух, восстанавливать запасы воды и поддерживать необходимые условия на борту космических миссий, но для длительных полетов этого уже недостаточно. Продовольствие нужно доставлять с Земли, органические отходы необходимо перерабатывать, а возможности традиционных систем жизнеобеспечения крайне ограничены. Поэтому мы развиваем биорегенеративные системы. Их задача - воспроизвести в космосе основные процессы земной биосферы. Дмитрий Баканов

Он уточнил, что одним из подобных решений выступает совместное использование фотобиореакторов и установок для выращивания растений. Первые перерабатывают углекислый газ, выделяют кислород и позволяют получать белковую биомассу. Растения дополняют рацион экипажа и создают более привычную для человека среду.

Биорегенеративные системы жизнеобеспечения (БСЖО или BLSS — Bioregenerative Life Support Systems) — это искусственно созданные замкнутые экосистемы, которые поддерживают жизнь экипажа в космосе с помощью живых организмов. В отличие от традиционных физико-химических систем (как на МКС), где воздух и вода очищаются машинами, а еда доставляется с Земли, БСЖО воспроизводят природные земные циклы для автономного производства пищи, кислорода и чистой воды.