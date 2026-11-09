От парковок до кибербезопасности: в Москве подвели итоги «Ночи кода»

Департамент информационных технологий Москвы подвел итоги первого хакатона «Мос.Хаб //Ночь кода», который прошел 7–8 ноября 2026 года в пространстве «МосХаб.Сколково». В соревновании участвовали 19 команд студентов и молодых ИТ-специалистов из столичных вузов и колледжей. За одну ночь они разработали прототипы решений на базе облачной платформы «Мос.Хаб».

Участникам предложили пять практических задач от организаторов и партнеров. Среди них — создание инструмента для совместного редактирования документов, разработка объектов для BIM-системы, визуализация активности контейнеров, автоматическая проверка безопасности ИИ-моделей и прототип приложения для поиска и бронирования парковок на ОС «Аврора».

Победителем стала команда «Искандерчики», объединившая студентов РТУ МИРЭА и НИУ МИЭТ. Она представила интерактивную карту активности контейнеров. Участники получили приоритетное право пройти отбор на оплачиваемую стажировку «ИТ-город» в правительстве Москвы. Программа продлится с февраля по август 2027 года.

Партнеры также определили победителей в специальных номинациях. Swordfish Security отметила команды «Басовята» и IT Pool, Positive Technologies — «Рапира клауд», Renga Software — «Фрейм» (колледж автоматизации и информационных технологий №20). В номинации по разработке мобильного приложения для ОС «Аврора» победила команда Gieni.

Все участники получили именные дипломы. Созданные на хакатоне проекты планируют опубликовать на платформе «Мос.Хаб» с открытым исходным кодом.