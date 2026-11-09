Apple превратит Siri в ИИ-агента

Тим Кук перед уходом с поста CEO поручил ускорить развитие ассистента, а его преемник Джон Тернус требует от руководителя программного обеспечения Apple Крейга Федериги сделать ставку на автономные действия ИИ

Apple готовит более самостоятельную версию Siri, способную выполнять задачи не только в приложениях компании, но и в сторонних сервисах. По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, новый генеральный директор Apple Джон Тернус настаивает на превращении ассистента в полноценного ИИ-агента. Для этого ему приходится убеждать главу разработки программного обеспечения Крейга Федериги, которого Гурман характеризует как скептика в вопросах искусственного интеллекта.

Одним из главных изменений станет возможность управлять сторонними приложениями. Пользователь сможет попросить Siri забронировать столик или заказать еду, а ассистент самостоятельно выполнит необходимые действия через сервисы вроде OpenTable и Uber Eats. В приложениях Apple Siri получит более точное управление: например, сможет найти фотографию, отредактировать её и отправить выбранному человеку без самостоятельного переключения пользователем между приложениями.

Apple превратит Siri в ИИ-агента
Источник изображения: Apple

Часть новых функций для собственных приложений Apple может появиться уже в декабре 2026 года с выходом iOS 27.3. Интеграцию со сторонними приложениями ожидают весной 2027 года — предположительно, в обновлениях iOS 27.5 или 27.6, до конференции WWDC в июне. Ещё более сложные автономные сценарии Apple планирует развивать в течение следующего года. Один из них уже анонсирован: Siri сможет находить ненадёжные пароли в учётной записи Apple и самостоятельно менять их на соответствующих сайтах и в приложении «Пароли».

Пока эти возможности не сделают Siri полноценным аналогом ИИ-агентов, способных самостоятельно вести сложные проекты, например создавать и дорабатывать сайты. Однако Apple намерена постепенно расширять самостоятельность ассистента. По мнению Гурмана, компания может позволить себе более осторожный темп, поскольку контролирует и устройства, и программное обеспечение. Но конкуренты уже могут разрабатывать собственное оборудование, способное ослабить одно из главных преимуществ Apple.

Искусственный интеллектAppleSiriИИ-агентыИсточники:Mashable

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