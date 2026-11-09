Tesla вернёт деньги многим покупателям Cybertruck: заказов оказалось больше, чем машин успеют выпустить

Илон Маск намерен закрыть производство электрического пикапа примерно через 8 месяцев, чтобы освободить мощности и инженеров для масштабирования роботакси Cybercab

Tesla не успеет выполнить все заказы на электрический пикап Cybertruck до остановки производства и будет вынуждена вернуть деньги значительной части покупателей. Илон Маск заявил, что количество заказов «намного превышает» производственные возможности компании на оставшийся срок выпуска. По его словам, Tesla постарается изготовить как можно больше машин, прежде чем через 8 месяцев закроет производственную линию.

Маск подчеркнул, что решение связано не с убыточностью Cybertruck. Компания считает более важным направить производственные площади, оборудование, инженеров и ресурсы цепочки поставок на увеличение выпуска роботакси Cybercab. Поддержание отдельной сложной производственной линии для пикапа, по мнению главы Tesla, ограничивает возможности масштабирования проекта автономного транспорта. «Альтернативная стоимость сложности Cybertruck значительно превышает ценность дополнительного производства Cybercab», — написал он.

Tesla вернёт деньги многим покупателям Cybertruck: заказов оказалось больше, чем машин успеют выпустить
Источник изображения: x/Elon Musk

Cybertruck вышел на рынок в 2023 году с гораздо более амбициозными ожиданиями. Маск ранее рассчитывал продавать по 250 000 таких машин ежегодно. Однако в США за весь 2025 год Tesla реализовала около 20 000 пикапов, а за 2026 год — примерно 16 000 на момент публикации исходного материала. При этом точное количество невыполненных заказов компания не раскрывает, а возможность оформить заказ на Cybertruck на её сайте сохраняется. Сам факт внесения депозита теперь не гарантирует получение автомобиля.

Решение прекратить выпуск вызвало недовольство части поклонников модели: пользователи X призывали Маска пересмотреть планы и сохранить Cybertruck. Однако он заявил, что инженерные и производственные ресурсы компании ограничены и одновременно развивать все проекты невозможно. Приоритетом он назвал Cybercab, который Tesla намерена масштабировать как основу своего направления роботакси.

Остановка производства Cybertruck вписывается в более широкий пересмотр автомобильной стратегии Tesla. Ранее в 2026 году компания прекратила выпуск премиальных Model S и Model X, чтобы освободить заводские площади для производства человекоподобного робота Optimus. Теперь ресурсы, которые требовались для электрического пикапа, также планируется направить на новые направления бизнеса. Для покупателей Cybertruck это означает, что даже оформленный заказ может закончиться возвратом депозита, а для Tesla — отказ от дальнейшего расширения линейки обычных автомобилей ради робототехники и автономного транспорта.

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