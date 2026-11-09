Samsung выпустила глобальную One UI 9 для трёхлетнего Galaxy A34

Прошивка основана на Android 17 и включает обновления интерфейса, безопасности и системных приложений

Samsung приступила к распространению глобальной стабильной версии One UI 9 для смартфонов Galaxy A34 (SM-A346E). Об обновлении сообщил инсайдер Tarun Vats. Прошивка имеет номера сборок A346EXXUGGZJ9 и A346EOJMGGZJ9. Она переводит смартфон на Android 17. Изначально обновление появилось в Европе под номером сборки A346BXXUHGZJ8. Теперь же началось распространение в остальных регионах.

One UI 9 получила расширенные возможности настройки панели быстрого доступа, обновлённый раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках и индикатор использования геолокации приложениями. Samsung также доработала режим DeX, приложение Notes и инструменты специальных возможностей. В состав обновления вошёл октябрьский патч безопасности 2026 года, устраняющий 62 уязвимости. Некоторые новые функции Galaxy AI останутся эксклюзивами флагманских устройств серий Galaxy S и Z.

Samsung выпустила глобальную One UI 9 для трёхлетнего Galaxy A34
Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Galaxy A34 вышел в 2023 году и оснащён 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. В основе смартфона лежит однокристальная система MediaTek Dimensity 1080, предусмотрены основная камера на 48 Мп с оптической стабилизацией и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Корпус защищён от воды и пыли по IP67.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:tarunvats33

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Каждый четвёртый новый роутер в Китае — от Huawei, Xiaomi попала в топ-3Следующая публикация: От «Бургер Кинга» до «Нефтьмагистрали»: баллы «Яндекс Плюса» разрешили тратить в магазинах и ресторанах
Главное
Все новости
10 минут назадGoogle отключила от Android Auto миллионы старых смартфонов: Android 9 и 10 больше не поддерживаются
20 минут назад1Для полётов в дальний космос: Россия разрабатывает технологии биорегенеративных систем
23 минуты назадОт парковок до кибербезопасности: в Москве подвели итоги «Ночи кода»
40 минут назад1От «Бургер Кинга» до «Нефтьмагистрали»: баллы «Яндекс Плюса» разрешили тратить в магазинах и ресторанах
44 минуты назадКаждый четвёртый новый роутер в Китае — от Huawei, Xiaomi попала в топ-3
51 минуту назад2Собственный космодром, свои ракеты и спутники. Масштабные планы озвучены на Тайване
11:418Российский аналог Starlink: группировку спутников «Рассвет» защитили от внешнего воздействия
11:323Зарядка в полтора раза быстрее: «Бери заряд» Яндекса представил аккумуляторы собственной разработки в Москве
11:30973 млн пользователей и 4 млрд загрузок: RuStore наращивает аудиторию
11:26Полный привод, зарядка за 12 минут, разгон до 100 км/ч за 4 и сервисы «Яндекса». На российский рынок вышли Xpeng G6 и G9
11:231Корональную дыру на Солнце в форме «котика» показали на фото
11:221«Билайн» заговорил на 11 языках: приложение стало понятнее для миллионов пользователей
11:043«Аналогов этому автомобилю больше никогда не будет». Маск объяснил, почему при высоком спросе Tesla прекращает выпуск Cybertruck
Российским «Суперджетам» заменят двигатели. На это выделили 2 млрд рублей10:5620Российским «Суперджетам» заменят двигатели. На это выделили 2 млрд рублей Минпромторг заказал разработку проекта установки отечественных ПД-8 вместо франко-российских SaM146
10:533100-ваттная зарядка, которая заряжает iPhone 18 Pro с пиковой мощностью до 54 Вт. Представлена Colorful iGame Sigil S103
10:4816Десятки сел России подключились к Сети
10:303Telegram заблокировал почти 30 млн каналов и групп в 2026 году
10:10Новый смартфон с экраном 185 Гц на подходе
10:06Мощный ПК на ладони в корпусе менее 0,9 л. Представлен Thunderobot Mix Neo с Core Ultra 7 256V
10:001Экономия на каждом повороте: маршруты Яндекса сократили расход топлива в среднем на 15% за одну поездку
09:44Первый смартфон Huawei OSTA очень напоминает Pura X View
09:42150 дюймов за 600 долларов. Представлен компактный 4K-проектор Optoma
09:3213Доступ к Gmail для всех пользователей младше 18 лет могут запретить в Австралии
Громкий скандал в Nvidia: Хуанг признал измену жене, началось расследование попытки китайской разведки получить доступ к секретной информации09:2629Громкий скандал в Nvidia: Хуанг признал измену жене, началось расследование попытки китайской разведки получить доступ к секретной информации Совет директоров компании проверяет информацию
09:165Пятилетний iPhone 13 обошёл новые модели Apple по популярности в России, по данным «Авито»
09:139000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и телеконвертер: смартфоны Honor 700, 700 Pro и Vitality Edition выходят 13 ноября
09:003От Пеннивайза до Белого Кролика: коллекция циферблатов Чайкина добралась до Huawei Watch 6
08:591Второй экран Honor 700 будет показывать пульс и уровень кислорода в крови, а также работать с камерой
08:46Солнечный ветер разогнался до 800 км/с: Земля остается под воздействием корональной дыры
08:4014Поломки экранов iPhone Duo вызваны браком материалов одного из поставщиков Apple
08:341Представлен рентген Samsung, сильно снижающий облучение детей
08:23Производитель смартфонов Nokia начинает выпуск роутеров Wi-Fi, аккумуляторов и другой техники под брендом HMD