Samsung выпустила глобальную One UI 9 для трёхлетнего Galaxy A34

Samsung приступила к распространению глобальной стабильной версии One UI 9 для смартфонов Galaxy A34 (SM-A346E). Об обновлении сообщил инсайдер Tarun Vats. Прошивка имеет номера сборок A346EXXUGGZJ9 и A346EOJMGGZJ9. Она переводит смартфон на Android 17. Изначально обновление появилось в Европе под номером сборки A346BXXUHGZJ8. Теперь же началось распространение в остальных регионах.

One UI 9 получила расширенные возможности настройки панели быстрого доступа, обновлённый раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках и индикатор использования геолокации приложениями. Samsung также доработала режим DeX, приложение Notes и инструменты специальных возможностей. В состав обновления вошёл октябрьский патч безопасности 2026 года, устраняющий 62 уязвимости. Некоторые новые функции Galaxy AI останутся эксклюзивами флагманских устройств серий Galaxy S и Z.

Galaxy A34 вышел в 2023 году и оснащён 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. В основе смартфона лежит однокристальная система MediaTek Dimensity 1080, предусмотрены основная камера на 48 Мп с оптической стабилизацией и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Корпус защищён от воды и пыли по IP67.