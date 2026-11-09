Новые настройки доступны в свежей версии приложения на Android и iPhone

«Билайн» заговорил на 11 языках: приложение стало понятнее для миллионов пользователей ⁠ 1

Оператор «Билайн» расширил список языков мобильного приложения. Теперь пользователи могут выбрать один из 11 вариантов: русский, английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский, армянский, туркменский, казахский, азербайджанский или белорусский.

В приложении можно проверять баланс и расходы, изучать условия тарифа, оплачивать связь и подключать услуги. Выбор привычного языка призван упростить взаимодействие с сервисом и помочь пользователям самостоятельно разбираться в настройках и платежах.

По словам Карины Мальянц, руководителя направления по развитию продуктов для нерезидентов в «Билайне», расширение языковых версий связано в том числе с цифровой безопасностью: клиенты должны понимать, какие услуги подключают и за что платят. Компания планирует и дальше развивать локализации с учётом отзывов пользователей.

Чтобы изменить язык, необходимо обновить приложение до последней версии. На Android это можно сделать до авторизации или после входа в разделе «Профиль» → «Настройки приложения» → «Язык приложения». После выбора программа перезапустится.

На iPhone соответствующий пункт находится в разделе «Профиль». При его выборе пользователь будет перенаправлен в настройки смартфона, где можно установить нужный язык.