Представлен рентген Samsung, сильно снижающий облучение детей

Samsung Electronics анонсировала цифровую рентгеновскую установку GC85A Fit с потолочным креплением, оснащенную технологиями обработки изображений на основе искусственного интеллекта.

Система предназначена для медицинской диагностики и помогает повысить точность исследований, одновременно снижая лучевую нагрузку на пациентов.

Устройство поддерживает автоматическое определение движений пациента, подсказки по правильному позиционированию в режиме реального времени и интеллектуальное объединение снимков. Последняя функция особенно полезна при обследовании позвоночника и нижних конечностей, когда требуется получить единое изображение нескольких участков тела.

Ключевую роль играет фирменная технология обработки изображений S-Vue, позволяющая уменьшать дозу рентгеновского излучения без потери качества снимков. По данным Samsung, при обследовании детей нагрузку удалось сократить до 45% при сканировании брюшной полости, до 27% при исследовании головы и до 14,5% при рентгенографии грудной клетки.