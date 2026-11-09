Samsung выпустила стабильную One UI 9 с Android 17 для европейских смартфонов Galaxy A34

Samsung приступила к выпуску стабильной версии One UI 9 для Galaxy A34 в Европе. Обновление распространяется под номером сборки A346BXXUHGZJ8.

Ранее новая прошивка появилась для южнокорейской версии смартфона, теперь очередь дошла до международной модификации. One UI 9 основана на Android 17 и представляет собой крупное обновление программной платформы Samsung.

В числе изменений — более гибкая настройка панели быстрого доступа, обновлённый раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках, а также новый индикатор использования геолокации приложениями. Samsung также доработала DeX, приложение Notes и специальные возможности для пользователей с ограничениями здоровья.

Кроме того, обновление содержит октябрьский патч безопасности 2026 года, закрывающий 62 уязвимости. При этом часть новых функций Galaxy AI, включая My FanCam и Now Nudge, останется доступна только на отдельных флагманских устройствах Galaxy S и Z.