Пятилетний iPhone 13 обошёл новые модели Apple по популярности в России, по данным «Авито»
На смартфон пришлось больше всего продаж, несмотря на общее снижение спроса на iPhone
Самым востребованным смартфоном Apple на российской площадке «Авито» по итогам третьего квартала 2026 года оказался iPhone 13, представленный ещё в 2021 году.
В компании объясняют популярность модели удачным сочетанием стоимости и возможностей, привычным дизайном и поддержкой звонков по технологии VoWiFi. По данным площадки, это последнее поколение iPhone, на котором данная функция официально работает в России.
При этом в июле–сентябре продажи смартфонов Apple на «Авито» сократились на 8%. Одной из причин могло стать ожидание новых устройств: часть покупателей решила отложить приобретение смартфона до выхода iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Duo. Дополнительное влияние оказало приближение традиционного сезона крупных распродаж, на который многие потребители перенесли покупки.
Несмотря на снижение активности покупателей, продукция Apple сохранила лидирующие позиции на площадке. В третьем квартале на iPhone пришлось около 59% всех продаж смартфонов на «Авито».