На смартфон пришлось больше всего продаж, несмотря на общее снижение спроса на iPhone

Пятилетний iPhone 13 обошёл новые модели Apple по популярности в России, по данным «Авито» ⁠ 1

Самым востребованным смартфоном Apple на российской площадке «Авито» по итогам третьего квартала 2026 года оказался iPhone 13, представленный ещё в 2021 году.

В компании объясняют популярность модели удачным сочетанием стоимости и возможностей, привычным дизайном и поддержкой звонков по технологии VoWiFi. По данным площадки, это последнее поколение iPhone, на котором данная функция официально работает в России.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При этом в июле–сентябре продажи смартфонов Apple на «Авито» сократились на 8%. Одной из причин могло стать ожидание новых устройств: часть покупателей решила отложить приобретение смартфона до выхода iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Duo. Дополнительное влияние оказало приближение традиционного сезона крупных распродаж, на который многие потребители перенесли покупки.

Несмотря на снижение активности покупателей, продукция Apple сохранила лидирующие позиции на площадке. В третьем квартале на iPhone пришлось около 59% всех продаж смартфонов на «Авито».