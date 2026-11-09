Сроки выхода пока не сообщаются

Производитель смартфонов Nokia начинает выпуск роутеров Wi-Fi, аккумуляторов и другой техники под брендом HMD

Финская HMD планирует расширить ассортимент продукции и начать выпускать потребительскую электронику других категорий. По данным инсайдера @smashx_60, уже в 2027 году компания намерена представить несколько новых типов устройств.

В числе ожидаемых новинок — портативные вентиляторы, карманные Wi-Fi-роутеры, полностью беспроводные наушники TWS, умные часы и внешние аккумуляторы. Кроме того, HMD собирается выпускать сетевые адаптеры, кабели для передачи данных и другие аксессуары.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Таким образом, производитель намерен постепенно превратиться из бренда, ориентированного преимущественно на смартфоны и кнопочные телефоны, в поставщика более широкого набора электроники.

Сроки выхода отдельных устройств, их характеристики и цены пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что HMD Global и Nokia завершат сотрудничество по выпуску устройств под брендом Nokia в 2029 году.