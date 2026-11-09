Второй экран Honor 700 будет показывать пульс и уровень кислорода в крови, а также работать с камерой

Honor опубликовала официальные изображения смартфонов серии Honor 700, продемонстрировав четыре варианта оформления: «Небесно-голубой», «Розовый туман», «Холодный белый» и «Синие тона».

Главной особенностью новинок станет дополнительный экран на задней панели, который получит не только информационные, но и практические функции. Судя по опубликованным материалам, производитель намерен превратить его в полноценный инструмент взаимодействия со смартфоном.

В частности, задний дисплей сможет отображать данные об измерении частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом. Также его можно будет использовать для управления возможностями фронтальной камеры, что должно упростить создание автопортретов с помощью основных модулей. Еще одна заявленная функция — напоминания о предстоящих авиарейсах.

Ранее директор по маркетингу Honor Гуань Хайтао рассказал о ключевых направлениях развития серии. Компания намерена перенести в нее возможности фотосъемки флагманского уровня и предложить молодым пользователям новые сценарии развлечений с применением искусственного интеллекта.