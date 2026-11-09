Китай строит свой Starlink: ракета «Чанчжэн-12» вывела 29 интернет-спутников группировки SatNet

8 ноября в 23:24 по московскому времени с коммерческого космодрома Хайнань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-12». Она успешно вывела на заданную низкую околоземную орбиту 29 спутников связи, предназначенных для китайской системы спутникового интернета SatNet. Запуск завершился успешно.

Все аппараты разработаны Пятой академией Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Эта миссия стала заключительной в программе запусков низкоорбитальных спутников для китайского спутникового интернета на 2026 год.

«Чанчжэн-12» — новое поколение ракет с жидкостными криогенными двигателями. Она разработана коммерческим ракетным подразделением Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники при участии Восьмой академии. Это первая китайская односекционная ракета-носитель диаметром 4 метра. Её длина составляет около 62 метров, а грузоподъёмность при выведении на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км — не менее 6 тонн. В зависимости от задачи ракета может оснащаться головными обтекателями диаметром 4,2 или 5,2 метра, что позволяет запускать как одиночные аппараты, так и целые группы спутников на различные орбиты. Нынешний старт стал 676-м запуском ракет семейства «Чанчжэн».

Низкоорбитальные аппараты располагаются значительно ближе к Земле, чем традиционные геостационарные спутники. Благодаря этому они обеспечивают меньшую задержку сигнала и лучше подходят для широкополосного доступа в интернет.