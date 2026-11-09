150 дюймов за 600 долларов. Представлен компактный 4K-проектор Optoma

Модель Photon Life PK31 получила RGB LED-подсветку, поддержку HDR10 и игровой режим с задержкой от 4,6 мс

Optoma Photon Life PK31 поступил в продажу  по цене 600 долларов в США. Компактный проектор построен на технологии Texas Instruments DLP и формирует изображение разрешением 3840 × 2160 пикселей.

150 дюймов за 600 долларов. Представлен компактный 4K-проектор Optoma
Источник изображения: gizmochina // Optoma

Производитель заявляет яркость 900 ISO люмен (1600 HK люмен), контрастность 200 000:1 и охват 95% цветового пространства DCI-P3. Предусмотрена поддержка HDR10 и HLG, а ресурс RGB LED-источника света достигает 30 000 часов в экономичном режиме.

Проектор рассчитан на экраны диагональю от 60 до 150 дюймов. Коэффициент проекции составляет 1,5–1,65, предусмотрен ручной оптический зум 1,1x. В игровом режиме задержка ввода равна 4,6 мс при 1080p и 240 Гц, 8 мс при 1080p и 120 Гц либо 16 мс при 4K и 60 Гц. Также доступны ручная коррекция вертикальных и горизонтальных искажений до 40 градусов, HDMI 2.0, USB-A и аудиоразъём 3,5 мм. За звук отвечает встроенный динамик мощностью 5 Вт.

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Источник изображения: gizmochina // Optoma

Габариты устройства составляют 238 × 215 × 117,7 мм без ножек, масса — около 2,2 кг. Уровень шума варьируется от 26 до 32 дБ в зависимости от режима работы. При этом у Photon Life PK31 нет встроенной Smart TV-платформы, Wi-Fi и Bluetooth. 

Телевизоры и проекторыИсточники:gizmochina

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