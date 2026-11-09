Новый смартфон с экраном 185 Гц на подходе

Инсайдерская информация

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что один из производителей смартфонов испытывает новую модель с дисплеем, поддерживающим частоту обновления 185 Гц по всей площади экрана.

Сам источник не назвал компанию и устройство, но, как пишет ithome, речь может идти о смартфоне Redmi.

Новый смартфон с экраном 185 Гц на подходе
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

На рынке уже присутствуют аппараты с экранами на 185 Гц, включая OnePlus Ace 7, Honor WIN RT2, iQOO Neo12, Red Magic 12 Pro+, Redmi K100 Pro Max и OnePlus 16. 

В октябре президент OnePlus China Ли Цзе заявил, что современные технологии пока не позволяют обеспечить полноценную глобальную частоту обновления 185 Гц. По его словам, для повседневного использования оптимальным доступным решением остаётся показатель 165 Гц. 

Мобильные телефоныИсточники:ithome

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