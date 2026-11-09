SpaceX провела 125-й запуск в 2026 году, компания впервые готовится поймать Starship

SpaceX официально выполнила 125-й космический запуск с начала 2026 года. Основную часть пусковой активности компании обеспечивает Falcon 9 — двухступенчатая ракета, предназначенная для доставки спутников Starlink, коммерческих грузов и пилотируемых кораблей на орбиту.

Её первая ступень после отделения возвращается на Землю и обычно совершает посадку на морскую платформу или наземную площадку. Именно многократное использование ускорителей позволило SpaceX существенно увеличить частоту запусков и снизить стоимость выведения полезной нагрузки.

Однако Starship представляет собой совершенно другой класс космической техники. Это сверхтяжёлая полностью многоразовая система, состоящая из ускорителя Super Heavy и корабля Ship. В отличие от Falcon 9, она разрабатывается для доставки значительно более крупных грузов, полётов к Луне и Марсу, а также будущего освоения дальнего космоса. Обе ступени Starship рассчитаны на возвращение и повторное использование, причём для их поимки предусмотрена специальная башня с механическими манипуляторами Mechazilla.

На этой неделе SpaceX предстоит провести одно из наиболее важных испытаний Starship — попытку поймать возвращающийся корабль Ship с помощью манипуляторов стартовой башни. Успешная поимка станет принципиальным достижением в реализации концепции полной многоразовости системы. В перспективе такая технология позволит возвращать на стартовую площадку обе ступени, быстрее готовить их к повторным полётам и отказаться от необходимости использовать отдельные посадочные платформы.