Oppo Reno 17 рассекречен: перископная камера и кот на крышке

Oppo впервые продемонстрировала дизайн смартфонов серии Reno 17: промо-страница новинок появилась на китайских площадках и в официальном канале Oppo в соцсети Weibo. Также объявлена дата официальной премьеры устройств: она состоится 16 ноября.

Лицом рекламной кампании стала певица Сон Юйци. Покупателям предложат четыре варианта оформления: Encounter Cat («Встреча с котом»), Ice Moon White («Ледяная луна»), Cocoa Brown («Какао») и First Snow White («Первый снег»). Главной расцветкой, судя по всему, станет Encounter Cat: на задней панели смартфона изображён кот с объёмным 3D-эффектом.

Согласно предварительным данным, базовый Oppo Reno 17 получит 6,57-дюймовый дисплей, SoC Snapdragon 7 Gen 4 и 50-мегапиксельный перископный модуль. Версия Reno 17 Pro будет компактнее — диагональ экрана составит 6,32 дюйма. Эта версия получит SoC Dimensity 8550 и такой же перископный модуль с 50-мегапиксельным датчиком.

Одной из особенностей серии станет улучшенная съёмка Live Photo. По словам менеджера продуктовой линейки Oppo Reno Чжан Жусина, смартфоны смогут записывать 4K-видео с поддержкой этой функции на всех фокусных расстояниях. Продолжительность записи увеличится с трёх до шести секунд.

Предзаказы на смартфоны Reno 17, умные часы Watch 5 и планшеты Pad Air 6 в Китае открылись ещё 30 октября.