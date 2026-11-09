Доступ к Gmail для всех пользователей младше 18 лет могут запретить в Австралии

Об этом предупредили в Google

Google предупредила о возможных последствиях нового австралийского законопроекта Digital Duty of Care. Согласно позиции компании, требования документа могут привести к ограничению доступа несовершеннолетних к Gmail.

Законопроект уже получил одобрение Палаты представителей Австралии, однако для вступления в силу ему ещё необходимо пройти Сенат. За несоблюдение новых правил интернет-компаниям грозят штрафы до 109 млн австралийских долларов (около 75,1 млн долларов США).

Доступ к Gmail для всех пользователей младше 18 лет могут запретить в Австралии
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

На слушаниях в Сенате руководитель направления государственной политики Google в Австралии и Новой Зеландии Рэйчел Лорд заявила, что требование проверять возраст при наличии риска просмотра детьми порнографического контента может распространиться на обычные сервисы обмена сообщениями, электронную почту и облачное хранение файлов. В результате компаниям, возможно, придётся ограничивать доступ к таким платформам для пользователей младше 18 лет. Google также опасается необходимости внедрения навязчивого контроля частной переписки и содержимого личных хранилищ.

Представители интернет-индустрии и защитники свободы слова считают, что законопроект предоставляет регулирующим органам слишком широкие полномочия при определении вредоносного контента. По их мнению, угроза крупных штрафов может заставить платформы удалять материалы даже в спорных случаях.

Сети и серверыИсточники:reuters

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