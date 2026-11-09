Starlink помог спасти людей, оказавшихся в снежной ловушке в горах Казахстана

В условиях отсутствия мобильной связи спутниковый интернет позволил передать сигнал бедствия и поддерживать контакт со спасателями.

Пять человек, оказавшихся в сложной ситуации в заснеженных горах Казахстана, удалось спасти благодаря спутниковой системе связи Starlink.

Их внедорожник сломался примерно в 15 км от села Кыстау-Курчум. В районе происшествия отсутствовало покрытие мобильных сетей, поэтому связаться с экстренными службами обычным способом не получалось.

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На помощь пришёл Starlink, через который пострадавшие смогли передать сообщение о необходимости эвакуации и оставаться на связи со спасателями. Полученная информация позволила определить местонахождение группы и организовать поисковую операцию. Спасателям пришлось преодолеть около 100 км на вездеходе, чтобы добраться до застрявшего автомобиля.

В итоге всех пятерых человек удалось благополучно доставить обратно в село. История вновь продемонстрировала возможности спутникового интернета в районах, где отсутствует традиционная телекоммуникационная инфраструктура.