HMD перестанет выпускать телефоны Nokia в 2029 году

Лицензионное соглашение между компаниями завершится, после чего выпуск устройств под финским брендом будет возможен только в рамках отдельных совместных проектов

HMD Global и Nokia завершат сотрудничество по выпуску устройств под брендом Nokia в 2029 году. Об этом сообщил инсайдер smashx_60.

После окончания соглашения HMD потеряет право использовать название Nokia на своих смартфонах и кнопочных телефонах. Исключение составят отдельные проекты, основанные на совместном лицензировании патентов и товарных знаков с распределением доходов между сторонами.

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Сотрудничество компаний началось в 2016 году, когда Nokia предоставила финской HMD Global эксклюзивную международную лицензию на производство телефонов и планшетов под своим брендом. При этом сама Nokia не вернулась к самостоятельному выпуску смартфонов, а сосредоточилась на лицензировании торговой марки и патентных технологий.

В октябре 2025 года компании продлили разрешение на выпуск кнопочных телефонов Nokia до марта 2029 года, ограничив действие соглашения отдельными рынками.

В последние годы HMD постепенно развивает собственную торговую марку, выпуская смартфоны, планшеты и другие устройства под названием HMD.