1 тераватт вычислительных мощностей и 1 млн кремниевых пластин в месяц: суперфабрика Маска Terafab планирует выпускать столько же чипов памяти, сколько сейчас выпускает Samsung

Совместное предприятие Tesla и SpaceX по производству микросхем — Terafab — намерено к 2032 году выйти на мощность около 1 млн кремниевых пластин в месяц. Об этом компания сообщила поставщикам оборудования, пишет Nikkei. Из этого объёма 700 тыс. пластин ежемесячно планируется направлять на производство чипов памяти, а ещё 300 тыс. — логических процессоров.

Для сравнения: нынешние мощности Samsung по выпуску DRAM оцениваются примерно в 650–700 тыс. пластин в месяц. Таким образом, если планы Илона Маска реализуются, всего за шесть лет новый производитель сможет выйти на сопоставимые с крупнейшим игроком рынка объёмы выпуска памяти.

Terafab — масштабный проект Tesla и SpaceX, к которому также подключилась Intel. Его задача — создать собственную производственную базу для выпуска процессоров и памяти, необходимых для человекоподобных роботов Optimus и космических центров обработки данных. В перспективе Маск рассчитывает довести ежегодную производительность системы до 1 тераватта вычислительных мощностей для искусственного интеллекта.

Первоначальные инвестиции в строительство комплекса в округе Граймс, штат Техас, оцениваются в $16,8 млрд. В дальнейшем площадь предприятия может достичь примерно 9,3 млн квадратных метров. Terafab должна объединить под одной крышей практически весь цикл производства микросхем: от изготовления фотошаблонов и литографии до упаковки чиплетов и тестирования. По замыслу разработчиков, это позволит сократить цикл разработки новых чипов с нынешних 6–9 месяцев до нескольких недель.