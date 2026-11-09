Поломки экранов iPhone Duo вызваны браком материалов одного из поставщиков Apple

Причина неисправностей складного механизма iPhone Duo наконец установлена. По информации инсайдера Ice Universe, которые ссылается на китайского информатора, проблема связана не с конструкцией устройства, а с дефектными материалами, поставленными одной из двух компаний, производящих шарниры для Apple.

Сообщается, что Apple уже способна определять потенциально проблемные экземпляры по серийным номерам. Это может позволить компании установить конкретные партии устройств, затронутые производственным дефектом, и отделить их от остальных.

При этом пока неизвестно, собирается ли Apple официально раскрывать информацию о таких партиях и предлагать владельцам замену неисправных смартфонов. Также не уточняется, сколько устройств могло пострадать и какой из двух поставщиков допустил брак.