9000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и телеконвертер: смартфоны Honor 700, 700 Pro и Vitality Edition выходят 13 ноября

Предзаказы уже начали принимать

Honor объявила, что презентация новых технологий серии Honor 700 состоится 13 ноября. Одновременно производитель запустил предварительные заказы на смартфоны через китайскую площадку JD.com.

В линейку войдут три устройства: Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S. Кроме того, официальный тизер намекает на участие китайской певицы и актрисы Цзю Цзинъи в качестве нового амбассадора бренда.

Одной из наиболее необычных особенностей серии станет дополнительный дисплей на задней панели. Как следует из ранее опубликованных официальных изображений, он сможет отображать результаты измерения пульса и уровня кислорода в крови, использоваться для работы с фронтальной камерой и показывать напоминания о предстоящих авиарейсах. 

9000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и телеконвертер: смартфоны Honor 700, 700 Pro и Vitality Edition выходят 13 ноября
Источник изображения: ithome // Honor

На китайской площадке уже раскрыты варианты конфигураций памяти. Базовый Honor 700 предложат с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Honor 700 Pro получит те же варианты объёмом 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ, а Honor 700S будет доступен в исполнениях с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 или 512 ГБ. 

Ожидается, что Honor 700 и Honor 700 Pro оснастят плоскими OLED-экранами диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1,5K. Смартфоны, как ожидается, получат основную камеру разрешением 200 Мп. Версии Honor 700 и 700 Pro также могут поддерживать внешний телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм.

Емкость аккумуляторов всей серии достигнет 9000 мА·ч — примерно на 400 мА·ч больше, чем у китайской версии Honor 600 Super. Старшей модели Pro Edition дополнительно приписывают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку. 

Мобильные телефоныHonorИсточники:Honor

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