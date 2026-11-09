9000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и телеконвертер: смартфоны Honor 700, 700 Pro и Vitality Edition выходят 13 ноября

Honor объявила, что презентация новых технологий серии Honor 700 состоится 13 ноября. Одновременно производитель запустил предварительные заказы на смартфоны через китайскую площадку JD.com.

В линейку войдут три устройства: Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S. Кроме того, официальный тизер намекает на участие китайской певицы и актрисы Цзю Цзинъи в качестве нового амбассадора бренда.

Одной из наиболее необычных особенностей серии станет дополнительный дисплей на задней панели. Как следует из ранее опубликованных официальных изображений, он сможет отображать результаты измерения пульса и уровня кислорода в крови, использоваться для работы с фронтальной камерой и показывать напоминания о предстоящих авиарейсах.

На китайской площадке уже раскрыты варианты конфигураций памяти. Базовый Honor 700 предложат с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Honor 700 Pro получит те же варианты объёмом 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ, а Honor 700S будет доступен в исполнениях с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 или 512 ГБ.

Ожидается, что Honor 700 и Honor 700 Pro оснастят плоскими OLED-экранами диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1,5K. Смартфоны, как ожидается, получат основную камеру разрешением 200 Мп. Версии Honor 700 и 700 Pro также могут поддерживать внешний телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм.

Емкость аккумуляторов всей серии достигнет 9000 мА·ч — примерно на 400 мА·ч больше, чем у китайской версии Honor 600 Super. Старшей модели Pro Edition дополнительно приписывают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку.