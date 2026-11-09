От Пеннивайза до Белого Кролика: коллекция циферблатов Чайкина добралась до Huawei Watch 6

Проект объединяет традиционное часовое искусство и цифровые технологии

Российский независимый часовщик и изобретатель Константин Чайкин представил четыре новых цифровых циферблата для умных часов Huawei Watch 6. В коллекцию вошли персонажи его знаменитых механических моделей: «Волк», «Клоун», «Зебра» и «Белый Кролик». Они стали продолжением проекта по переносу авторских «ристмонов» ((от англ. wrist — запястье и monsters — монстры)) в цифровой формат, который стартовал в 2025 году с выходом циферблатов «Джокер классик», «Колобок-2» и «Панда» для Huawei Watch 5.

От Пеннивайза до Белого Кролика: коллекция циферблатов Чайкина добралась до Huawei Watch 6
Источник изображения: Huawei/Константин Чайкин

Каждый из новых дизайнов сохраняет характерные черты оригинальных часов. «Волк» с желтыми глазами и оскаленными клыками стал вторым персонажем коллекции «Восток». Образ «Клоуна» создан под впечатлением от Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно». Эта модель принесла Чайкину награду Женевского гран-при часового искусства GPHG в 2018 году.

«Зебра» получила полосатый рисунок, объемную фактуру и узнаваемую мордочку. «Белый Кролик» отсылает к произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». В оригинальной механической версии модели предусмотрено 16 усложнений, а глаза персонажа выполняют роль часового и минутного указателей.

Новые циферблаты доступны владельцам Huawei Watch 6. Ранее выпущенные авторские дизайны также представлены для серии Huawei Watch GT 7.

Носимая электроникаHuaweiРоссияИсточники:Константин Чайкин

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