Российский дата-центр и хостинг-провайдер ESTT сообщил о сбое

Российский хостинг-провайдер ESTT приступил к восстановлению инфраструктуры после серьезного технического сбоя, нарушившего работу клиентских сервисов. О происшествии компания сообщила 9 ноября в уведомлении на своем официальном сайте. Инженерная команда занимается устранением неполадок и возвращением систем в штатный режим.

В ESTT подчеркнули, что понимают важность бесперебойной доступности услуг для клиентов и предпринимают необходимые меры для скорейшего восстановления. Дополнительную информацию о ходе работ компания обещала публиковать по мере поступления. Причины неисправности, масштаб последствий и сроки полного восстановления сервисов пока не уточняются.

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Инцидент произошел на фоне других проблем в российском сегменте хостинговых услуг. Неделей ранее о масштабной кибератаке сообщал провайдер Beget, в результате которой также оказалась нарушена работа ряда сервисов. При этом связь между двумя происшествиями не установлена.