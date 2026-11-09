На Земле прошла магнитная буря, вызванная корональной дырой на Солнце

Магнитная буря, начавшаяся вечером 7 ноября, завершилась. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Причиной геомагнитных возмущений стало воздействие корональной дыры на Солнце, из которой исходил поток солнечного вещества, достигший Земли.

По данным специалистов, магнитное поле планеты вернулось к спокойному состоянию. По пятибалльной шкале геомагнитной активности, где G1 соответствует слабой буре, а G5 — экстремально сильной, текущий уровень оценивается как «штиль». Таким образом, заметных возмущений в настоящее время не фиксируется.

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Согласно наблюдениям лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, к моменту публикации магнитная буря отсутствовала уже около шести часов. Возмущения оказались непродолжительными и не достигли высоких уровней интенсивности.