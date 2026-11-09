Xiaomi представила умную ортопедическую подушку с подогревом поясницы и напоминаниями о перерывах

Xiaomi выпустила в Китае подушку Mijia Heated Posture Support Cushion, предназначенную для людей, которые подолгу работают за компьютером. Аксессуар устанавливается на офисное кресло и сочетает эргономичную конструкцию с подогревом поясницы и системой контроля времени сидения. На старте продаж устройство оценили в 186,65 юаня (около $28).

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Основой служит цельная рама из композитного нейлона, выдержавшая 25 000 циклов испытаний на изгиб. В качестве наполнителя используется упругая пена с эффектом памяти, поддерживающая поясницу, таз и ноги. Конструкция помогает заполнить пространство между нижней частью спины и спинкой кресла, равномернее распределяя нагрузку. Для вентиляции предусмотрены два отверстия в основании. Инфракрасный датчик отслеживает продолжительность непрерывного сидения: первое напоминание поступает через 40 минут, следующие — через 90 и 120 минут. Если пользователь покидает кресло более чем на две минуты, отсчёт начинается заново.

Для обогрева поясничной области предусмотрены три температурных режима с контролем температуры NTC. Нагрев автоматически отключается через 15 минут, после чего его можно включить повторно вручную. Подушка оснащена аккумулятором ёмкостью 1900 мА·ч. При разрядке батареи доступно использование устройства во время зарядки через проводное подключение.