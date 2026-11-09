Xiaomi представила умную ортопедическую подушку с подогревом поясницы и напоминаниями о перерывах

Аксессуар Mijia отслеживает время сидения, предлагает три режима нагрева и работает от аккумулятора

Xiaomi выпустила в Китае подушку Mijia Heated Posture Support Cushion, предназначенную для людей, которые подолгу работают за компьютером. Аксессуар устанавливается на офисное кресло и сочетает эргономичную конструкцию с подогревом поясницы и системой контроля времени сидения. На старте продаж устройство оценили в 186,65 юаня (около $28).

Xiaomi представила умную ортопедическую подушку с подогревом поясницы и напоминаниями о перерывах
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Основой служит цельная рама из композитного нейлона, выдержавшая 25 000 циклов испытаний на изгиб. В качестве наполнителя используется упругая пена с эффектом памяти, поддерживающая поясницу, таз и ноги. Конструкция помогает заполнить пространство между нижней частью спины и спинкой кресла, равномернее распределяя нагрузку. Для вентиляции предусмотрены два отверстия в основании. Инфракрасный датчик отслеживает продолжительность непрерывного сидения: первое напоминание поступает через 40 минут, следующие — через 90 и 120 минут. Если пользователь покидает кресло более чем на две минуты, отсчёт начинается заново.

Фото 1
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Для обогрева поясничной области предусмотрены три температурных режима с контролем температуры NTC. Нагрев автоматически отключается через 15 минут, после чего его можно включить повторно вручную. Подушка оснащена аккумулятором ёмкостью 1900 мА·ч. При разрядке батареи доступно использование устройства во время зарядки через проводное подключение.

Комфортный домXiaomiИсточники:gizmochina

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: На Земле прошла магнитная буря, вызванная корональной дырой на СолнцеСледующая публикация: Samsung запустит публичное бета-тестирование One UI 9.5 уже в ноябре
Главное
Все новости
Строительство гигантской фабрики Terafab Маска показали из космоса7 минут назадСтроительство гигантской фабрики Terafab Маска показали из космоса Илон Маск рассчитывает выпускать здесь процессоры для роботов Optimus, беспилотников и космических дата-центров
23 минуты назадSpaceX провела 125-й запуск в 2026 году, компания впервые готовится поймать Starship
29 минут назадSamsung запустит публичное бета-тестирование One UI 9.5 уже в ноябре
35 минут назадНа Земле прошла магнитная буря, вызванная корональной дырой на Солнце
42 минуты назадРоссийский дата-центр и хостинг-провайдер ESTT сообщил о сбое
03:1521 тераватт вычислительных мощностей и 1 млн кремниевых пластин в месяц: суперфабрика Маска Terafab планирует выпускать столько же чипов памяти, сколько сейчас выпускает Samsung
Китай строит свой Starlink: ракета «Чанчжэн-12» вывела 29 интернет-спутников группировки SatNet03:06Китай строит свой Starlink: ракета «Чанчжэн-12» вывела 29 интернет-спутников группировки SatNet Это был 676-ой запуск ракет семейства «Чанчжэн»
03:02Oppo Reno 17 рассекречен: перископная камера и кот на крышке
08 ноя 23:259Эпоха Pentium уходит: из Linux удалят старый код, оптимизированный для Intel MMX
08 ноя 23:121Hyundai Santa Fe вытянул продажи марки в США
08 ноя 22:598Представлен «неправильный» Harley-Davidson: построенный на базе индийской модели мотоцикл Sprint 2027 за $6000 получил одноцилиндровый мотор на 27 л.с.
08 ноя 22:451Китайский премиум выходит на новый уровень. Представлен обновленный Hongqi H9: 800 вольт, 5,19 л/100 км, натуральная кожа, пневмоподвеска — за 330 тыс. юаней (4,05 млн рублей)
08 ноя 22:387Этот ноутбук оснащён процессором Intel из 2018 года, но зато у него 12 ГБ ОЗУ при цене 470 евро. Представлен Bmax MaxBook X15 S Pro
08 ноя 22:298Долгожданные Boeing 777-9 снова задерживаются — Lufthansa придется и дальше летать на старых Airbus A340
Илон Маск хочет заменить подводные интернет-кабели 100 тысячами спутников Starlink V408 ноя 22:1124Илон Маск хочет заменить подводные интернет-кабели 100 тысячами спутников Starlink V4 100 лазеров на каждом спутнике
08 ноя 22:017Beget — один из крупнейших хостинг-провайдеров России — временно лишился права регистрировать домены .RU и .РФ
08 ноя 21:4312Зачем 122 л.с., когда есть 132 л.с.? АвтоВАЗ попрощается с мотором 1.8 EVO
08 ноя 21:27Новые Kia Sorento и Kia Carnival выйдут к 2029 году
08 ноя 21:195Даже блок питания за 500 евро не гарантирует безопасность видеокарт с разъёмом 12V-6x2. Владелец двух RTX Pro 6000 вовремя заметил проблему
08 ноя 21:099KLM — одна из крупнейших авиакомпаний Европы — отказывается от лайнеров Airbus A320neo в пользу бразильских самолетов Embraer E195-E2
08 ноя 20:542Двуспальная кровать на высоте 10 км: Singapore Airlines показала новый первый класс своих дальнемагистральных самолетов Boeing 777 и Airbus A350
Microsoft впервые за 30 лет решила обновить редактор реестра Windows08 ноя 20:3524Microsoft впервые за 30 лет решила обновить редактор реестра Windows Windows 11 избавляется от интерфейса Windows 95
08 ноя 20:2513Airbus нужно поставить 249 самолётов за два месяца — иначе годовой план останется невыполненным
08 ноя 20:144США разрешили поставки ускорителей Nvidia H200 китайским компаниям, которых, похоже, даже не существует
08 ноя 20:021NASA объявило о наборе в 25-й отряд астронавтов для лунных программ и орбитальных станций
08 ноя 19:511Ядерный ровер и башня связи: NASA формирует первую сеть инфраструктуры для лунной базы
08 ноя 19:441Создан цифровой двойник Земли без жизни для поиска инопланетных биосфер
08 ноя 19:4220TSMC создала потенциальную замену SRAM: новая память BEOL встраивается прямо в процессор и имеет ресурс 100 трлн циклов
08 ноя 19:37ИИ-агенты подключились к поиску внеземного разума: SETI автоматизирует работу радиотелескопа
08 ноя 19:31512 млн рублей за большой полноприводный гибрид Geely с мощностью 462 л.с. В Россию привезли Geely Galaxy V900
08 ноя 19:202Внедорожник Geely Battleship 700 с трехмоторной системой 1129 л. с. и дизельный гибрид Chery: названы лучшие двигатели Китая
Земной микроорганизм размножался 160 дней в условиях подповерхностного Марса — впервые удалось совместить сразу несколько экстремальных факторов08 ноя 19:19Земной микроорганизм размножался 160 дней в условиях подповерхностного Марса — впервые удалось совместить сразу несколько экстремальных факторов Учёные впервые показали, что солелюбивая архея способна размножаться и поддерживать обмен веществ при сочетании низкого давления, почти чистого CO₂, отсутствия кислорода и экстремальной солёности