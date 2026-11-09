Samsung запустит публичное бета-тестирование One UI 9.5 уже в ноябре

Первая тестовая прошивка для Galaxy S26 Ultra появилась на серверах компании раньше прошлогоднего графика

Samsung начнёт открытое тестирование оболочки One UI 9.5 до конца ноября, хотя в предыдущие годы запуск бета-программы приходился на декабрь.

На серверах компании обнаружили первую тестовую сборку S948BXXU6ZZK3 для Galaxy S26 Ultra. Прошивка появилась 4 ноября, более чем за три недели до аналогичного этапа разработки One UI 8.5, первая сборка которой стала доступна 25 ноября прошлого года.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Регистрация участников бета-программы может начаться во второй половине ноября, ориентировочно в период с 16 по 24 ноября. Появление прошивки на серверах свидетельствует о продвижении внутреннего тестирования, но компании ещё предстоит проверить стабильность системы, исправить ошибки и подготовить публичный выпуск. Записаться на участие в программе традиционно можно будет через приложение Samsung Members.

One UI 9.5, как ожидается, будет основана на Android 17. Финальную версию оболочки выпустят вместе с флагманской линейкой Galaxy S27 в начале 2027 года. Первоначально бета-тестирование обычно охватывает смартфоны актуальной серии Galaxy S и ограниченное число рынков, включая Южную Корею, США, Индию, Великобританию, Германию и Польшу.