Громкий скандал в Nvidia: Хуанг признал измену жене, началось расследование попытки китайской разведки получить доступ к секретной информации

Nvidia объявила о начале расследования после публикации сообщений о возможной связи генерального директора Дженсена Хуанга с иностранной разведкой.

Поводом стали сведения о его близких отношениях с Элис Хуанг, бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed, которую американские власти подозревали в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Эта компания закупает ускорители искусственного интеллекта Nvidia и ранее оказалась в поле зрения США из-за возможных поставок передовых чипов в Китай в обход экспортных ограничений.

Одновременно Хуанг обратился к сотрудникам Nvidia, признав, что изменил жене, и взяв на себя полную ответственность за произошедшее. В компании подчеркнули, что руководитель намерен продолжать работу без перерыва и готов полностью сотрудничать с проверкой. Расследованием займётся специальный комитет независимых директоров при поддержке внешних юридических консультантов. Совет также заявил, что пока не располагает основаниями считать, что национальная безопасность США или корпоративные секреты Nvidia оказались под угрозой.

Ситуация может создать дополнительные риски для руководства компании и её акций, которые уже испытывают давление на фоне сомнений инвесторов в устойчивости бума искусственного интеллекта. Аналитики также допускают, что расследование способно повлиять на дальнейшее положение Хуанга во главе Nvidia, которую он основал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал обвинения с бизнесменом, но назвал его достойным человеком и выразил надежду, что ситуация разрешится благополучно.