Илон Маск рассчитывает выпускать здесь процессоры для роботов Optimus, беспилотников и космических дата-центров

1 тераватт вычислительных мощностей и 1 млн кремниевых пластин в месяц: строительство гигантской фабрики Terafab Маска показали из космоса ⁠ 2

В Сети появились новые спутниковые кадры строительства Terafab — совместного проекта SpaceX и Tesla по созданию одного из крупнейших в мире предприятий полупроводниковой промышленности.

Илон Маск рассчитывает выйти на полноценное серийное производство чипов примерно в III квартале 2028 года. После завершения строительства комплекс должен получить более 100 млн квадратных футов производственных площадей (около 9,3 млн м²), что примерно в десять раз превышает площадь Gigafactory Texas.

Предприятие разместят в округе Граймс в Техасе. Первоначальные инвестиции SpaceX и Tesla оцениваются в $16,8 млрд, а штат должен составить не менее 3000 человек. Проект предусматривает полный производственный цикл в рамках одной площадки: выпуск передовых микросхем, их упаковку и тестирование.

Компании рассчитывают производить до 1 ТВт вычислительных мощностей ежегодно, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков полупроводников и удовлетворить растущий спрос на вычислительное оборудование.

Чипы планируется использовать в роботах Tesla Optimus, беспилотных автомобилях Cybercab, системах искусственного интеллекта и космических дата-центрах SpaceX.