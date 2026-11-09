Солнечный ветер разогнался до 800 км/с: Земля остается под воздействием корональной дыры

Основной источник геомагнитных возмущений постепенно ослабевает

Земля пока остаётся под воздействием крупной корональной дыры на Солнце, из которой поступает солнечный ветер со скоростью 700–800 км/с. Это в 2–3 раза выше обычных показателей.

Несмотря на столь интенсивный поток заряженных частиц, геомагнитная обстановка остаётся относительно спокойной: периодически возникают слабые и умеренные магнитные бури, однако большую часть времени индексы активности сохраняются в зелёной зоне, хотя и превышают привычные значения.

Солнечный ветер разогнался до 800 км/с: Земля остается под воздействием корональной дыры
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Согласно прогнозу, уже сегодня, 9 ноября, параметры солнечного ветра вблизи Земли начнут постепенно стабилизироваться. В течение ближайших 24–48 часов ещё возможны остаточные геомагнитные возмущения, но серьёзных магнитных бурь, вызванных нынешней корональной дырой, не ожидается. 

Вместе с тем ситуация может измениться из-за другого фактора — вспышечной активности Солнца. Именно появление крупных вспышек рассматривается как основная потенциальная угроза для геомагнитной обстановки в ближайшие дни. Если такая активность усилится, прогноз на середину и вторую половину недели может существенно ухудшиться. Пока же Земле угрожают преимущественно слабые возмущения, связанные с затухающим воздействием корональной дыры.

Мобильные телефоныИсточники:Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

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