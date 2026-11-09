Солнечный ветер разогнался до 800 км/с: Земля остается под воздействием корональной дыры

Земля пока остаётся под воздействием крупной корональной дыры на Солнце, из которой поступает солнечный ветер со скоростью 700–800 км/с. Это в 2–3 раза выше обычных показателей.

Несмотря на столь интенсивный поток заряженных частиц, геомагнитная обстановка остаётся относительно спокойной: периодически возникают слабые и умеренные магнитные бури, однако большую часть времени индексы активности сохраняются в зелёной зоне, хотя и превышают привычные значения.

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Согласно прогнозу, уже сегодня, 9 ноября, параметры солнечного ветра вблизи Земли начнут постепенно стабилизироваться. В течение ближайших 24–48 часов ещё возможны остаточные геомагнитные возмущения, но серьёзных магнитных бурь, вызванных нынешней корональной дырой, не ожидается.

Вместе с тем ситуация может измениться из-за другого фактора — вспышечной активности Солнца. Именно появление крупных вспышек рассматривается как основная потенциальная угроза для геомагнитной обстановки в ближайшие дни. Если такая активность усилится, прогноз на середину и вторую половину недели может существенно ухудшиться. Пока же Земле угрожают преимущественно слабые возмущения, связанные с затухающим воздействием корональной дыры.