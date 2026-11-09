В сеть попали изображения нового устройства суббренда Huawei с широким экраном, тонкой рамкой и горизонтальным блоком камер

Первый смартфон Huawei OSTA очень напоминает Pura X View

В интернете появились рендеры предполагаемого флагманского смартфона Huawei OSTA O1.

Смартфон получит плоский дисплей с закруглёнными углами, очень тонкой рамкой и небольшим круглым вырезом для фронтальной камеры.

Судя по опубликованным изображениям, устройство будет доступно как минимум в трёх цветах: белом, чёрном и фиолетовом. На задней панели размещён горизонтальный блок камер, занимающий верхнюю часть корпуса. В нём видны два объектива, предположительно основной и сверхширокоугольный модули, а также светодиодная вспышка. В нижней части корпуса присутствует вертикальная надпись Starburst. Внешний вид задней панели напоминает модель Huawei Pura X View.

Huawei пока не раскрыла характеристики и сроки презентации устройств.