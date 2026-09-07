Представлен Huawei Pura X View: необычный широкий экран, камеры 200 и 50 Мп, батарея 7000 мА•ч и цена 900 долларов

Продажи стартуют 9 сентября

Мобильные телефоны

Huawei полноценно представила Pura X View — первый в мире смартфон с широкоэкранным дисплеем.

Новинка получила 6,39-дюймовую панель площадью 114,27 см², то есть экран оказался больше по площади, чем у 6,9-дюймового iPhone 17 Pro Max. При этом экран занимает 96,1% передней поверхности, а корпус толщиной 6,68 мм весит всего 201 грамм. Внутри удалось разместить аккумулятор на 7000 мА•ч.

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Источник изображения: mydrivers

Huawei делает ставку на универсальность такого формата. По словам Юй Чэндуна, при просмотре видео полезная площадь увеличивается на 16%, а при просмотре веб-страниц в вертикальном режиме — на 21% по сравнению со смартфонами с традиционными экранами.

Производитель позиционирует Pura X View как электронную книгу, игровое устройство, гаджет для просмотра фильмов и инструмент для работы.

За фотографические возможности отвечают 200-мегапиксельная основная камера с OIS, 50-мегапиксельный телеобъектив с OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

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Источник изображения: Huawei/mydrivers

За производительность отвечает Kirin 9030S в связке с HarmonyOS 7. Huawei заявляет о 28-процентном росте общей производительности по сравнению с предшественником, а технология HyperSpace Memory позволяет 12 ГБ оперативной памяти работать на уровне 16 ГБ.

Смартфон поддерживает две физические SIM-карты и две eSIM, а также спутниковую связь BeiDou с отправкой текста и изображений.

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Источник изображения: Huawei/mydrivers

Версия 12/256 ГБ стоит 900 долларов. Официальные продажи стартуют 9 сентября.

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