Представлен Huawei Pura X View: необычный широкий экран, камеры 200 и 50 Мп, батарея 7000 мА•ч и цена 900 долларов

Huawei полноценно представила Pura X View — первый в мире смартфон с широкоэкранным дисплеем.

Новинка получила 6,39-дюймовую панель площадью 114,27 см², то есть экран оказался больше по площади, чем у 6,9-дюймового iPhone 17 Pro Max. При этом экран занимает 96,1% передней поверхности, а корпус толщиной 6,68 мм весит всего 201 грамм. Внутри удалось разместить аккумулятор на 7000 мА•ч.

Huawei делает ставку на универсальность такого формата. По словам Юй Чэндуна, при просмотре видео полезная площадь увеличивается на 16%, а при просмотре веб-страниц в вертикальном режиме — на 21% по сравнению со смартфонами с традиционными экранами.

Производитель позиционирует Pura X View как электронную книгу, игровое устройство, гаджет для просмотра фильмов и инструмент для работы.

За фотографические возможности отвечают 200-мегапиксельная основная камера с OIS, 50-мегапиксельный телеобъектив с OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

За производительность отвечает Kirin 9030S в связке с HarmonyOS 7. Huawei заявляет о 28-процентном росте общей производительности по сравнению с предшественником, а технология HyperSpace Memory позволяет 12 ГБ оперативной памяти работать на уровне 16 ГБ.

Смартфон поддерживает две физические SIM-карты и две eSIM, а также спутниковую связь BeiDou с отправкой текста и изображений.

Версия 12/256 ГБ стоит 900 долларов. Официальные продажи стартуют 9 сентября.