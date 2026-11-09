Экономия на каждом повороте: маршруты Яндекса сократили расход топлива в среднем на 15% за одну поездку

Команда Яндекса оценил экономию топлива благодаря использованию специальных маршрутов в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе». По данным компании, такой вариант пути позволяет сократить расход бензина в среднем на 14,9% по сравнению с первым предложенным маршрутом. В пересчёте на одну поездку экономия составляет около 0,77 литра топлива, или 56 рублей.

Экономичные маршруты появились в сервисах 19 мая 2026 года. С тех пор ими воспользовались 9,7 млн человек, суммарно сэкономивших 27,5 млн литров топлива. Этого объёма хватило бы для пробега одного автомобиля на 343,8 млн километров.

При расчёте маршрута алгоритм учитывает расход топлива при разгоне, равномерном движении и работе двигателя на холостом ходу. Поэтому путь с меньшим количеством остановок и более плавным движением может оказаться экономичнее, даже если поездка займёт больше времени.

Снижение расхода топлива также влияет на объём вредных выбросов. По оценке Яндекса, с 19 мая по 31 октября 2026 года выбор экономичных маршрутов позволил предотвратить выбросы 62,5 тыс. тонн CO₂-эквивалента. Это сопоставимо с годовыми выбросами примерно 23 тыс. легковых автомобилей.

Расчёты основаны на модели автомобиля с атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра. Фактическая экономия зависит от характеристик машины, длины маршрута и дорожной обстановки.