Apple изучала шарнир Oppo для iPhone Duo, но первый складной смартфон компании всё равно столкнулся с поломками

Компания хотела использовать накопленный китайцами опыт борьбы со складками на гибком дисплее

Еще до выхода iPhone Duo компания Apple разобрала и тщательно изучила шарнир складного экрана Oppo Find N. Компания планировала использовать аналогичное техническое решение, а также накопленный китайцами опыт борьбы со складками на гибком дисплее.

Однако после начала продаж нового устройства некоторые владельцы столкнулись с трещинами внутреннего экрана. По сообщениям пользователей, дефекты возникали даже при обычном открывании и закрывании смартфона.

Apple подтвердила наличие подобных неисправностей у небольшого количества устройств и рекомендовала обращаться в AppleCare для замены, но конкретную причину поломок не раскрыла.

Apple изучала шарнир Oppo для iPhone Duo, но первый складной смартфон компании всё равно столкнулся с поломками
Источник изображения: mydrivers

Блогер Dingjiao Digital считает, что одной из возможных причин проблем могла стать сложная система поставок. Apple использует несколько производителей из разных стран и альтернативные технологические решения, что потенциально усложняет согласование компонентов и контроль качества. Шарнир складного смартфона требует высокой точности изготовления: даже небольшие различия в материалах, допусках и производственных процессах способны повлиять на работу всего механизма. Разнообразие поставщиков помогает обеспечивать необходимые объёмы выпуска, но одновременно усложняет унификацию деталей.

Отдельные вопросы вызывает и открытая конструкция шарнира iPhone Duo. Она является более уязвимой для внешних воздействий, включая попадание посторонних частиц и постепенный износ подвижных элементов. При каждом складывании и раскрытии механизма меняется распределение нагрузки на гибкую панель, поэтому любые отклонения в работе конструкции способны привести к повреждению дисплея.

По информации инсайдера Ice Universe, проблема связана не с конструкцией устройства, а с дефектными материалами, поставленными одной из двух компаний, производящих шарниры для Apple.

Мобильные телефоныAppleOppoИсточники:mydrivers

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