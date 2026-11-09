Apple изучала шарнир Oppo для iPhone Duo, но первый складной смартфон компании всё равно столкнулся с поломками

Еще до выхода iPhone Duo компания Apple разобрала и тщательно изучила шарнир складного экрана Oppo Find N. Компания планировала использовать аналогичное техническое решение, а также накопленный китайцами опыт борьбы со складками на гибком дисплее.

Однако после начала продаж нового устройства некоторые владельцы столкнулись с трещинами внутреннего экрана. По сообщениям пользователей, дефекты возникали даже при обычном открывании и закрывании смартфона.

Apple подтвердила наличие подобных неисправностей у небольшого количества устройств и рекомендовала обращаться в AppleCare для замены, но конкретную причину поломок не раскрыла.

Блогер Dingjiao Digital считает, что одной из возможных причин проблем могла стать сложная система поставок. Apple использует несколько производителей из разных стран и альтернативные технологические решения, что потенциально усложняет согласование компонентов и контроль качества. Шарнир складного смартфона требует высокой точности изготовления: даже небольшие различия в материалах, допусках и производственных процессах способны повлиять на работу всего механизма. Разнообразие поставщиков помогает обеспечивать необходимые объёмы выпуска, но одновременно усложняет унификацию деталей.

Отдельные вопросы вызывает и открытая конструкция шарнира iPhone Duo. Она является более уязвимой для внешних воздействий, включая попадание посторонних частиц и постепенный износ подвижных элементов. При каждом складывании и раскрытии механизма меняется распределение нагрузки на гибкую панель, поэтому любые отклонения в работе конструкции способны привести к повреждению дисплея.

По информации инсайдера Ice Universe, проблема связана не с конструкцией устройства, а с дефектными материалами, поставленными одной из двух компаний, производящих шарниры для Apple.