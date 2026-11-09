Мощный ПК на ладони в корпусе менее 0,9 л. Представлен Thunderobot Mix Neo с Core Ultra 7 256V

Компактный компьютер массой 480 г получил два разъёма M.2 и два сетевых порта 2,5 Гбит/с.

Компания Thunderobot представила мини-ПК MIX NEO, построенный на процессоре Intel Core Ultra 7 256V. Компьютер оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 и предлагается с накопителями PCIe Gen3 объёмом 512 ГБ либо PCIe Gen4 на 1 ТБ.

Размеры корпуса составляют 128 × 128 × 53,5 мм, объём не превышает 0,9 л, а масса равна примерно 480 г. Производитель также заявляет уровень шума всего 29,5 дБА при максимальной нагрузке. 

Мощный ПК на ладони в корпусе менее 0,9 л. Представлен Thunderobot Mix Neo с Core Ultra 7 256V
Источник изображения: ithome // Thunderobot

Для подключения периферии предусмотрены два слота M.2 2280, беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. На передней панели расположены USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/с, два USB-A на 10 Гбит/с и аудиоразъём 3,5 мм. Сзади находятся два USB-A с пропускной способностью 480 Мбит/с, видеовыходы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также два сетевых разъёма RJ-45 со скоростью 2,5 Гбит/с каждый.

Версия с SSD PCIe Gen3 на 512 ГБ оценена в 4499 юаней, но с учётом государственной субсидии её стоимость снижается до 3824,15 юаня. Конфигурация с накопителем PCIe Gen4 на 1 ТБ стоит 4999 юаней, а после субсидирования — 4249,15 юаня. Продажи устройства уже начались на китайских торговых площадках.

Настольные ПКThunderobotИсточники:ithome

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