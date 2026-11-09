Telegram заблокировал почти 30 млн каналов и групп в 2026 году

Компания продолжает ежедневно выявлять и удалять контент

Telegram ежедневно удаляет миллионы публикаций и блокирует десятки тысяч групп и каналов, нарушающих правила платформы. Под ограничения попадают сообщества, распространяющие призывы к насилию, материалы с сексуальным насилием над детьми, а также предложения о продаже незаконных товаров.

Согласно свежей статистике мессенджера, с начала 2026 года было заблокировано 29 812 610 групп и каналов. В это число вошли 485 103 сообщества, связанные с материалами сексуального насилия над детьми (CSAM), и 197 752 площадки, имеющие отношение к террористической деятельности.

Telegram заблокировал почти 30 млн каналов и групп в 2026 году
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Telegram отмечает, что продолжает ежедневно выявлять и удалять контент, нарушающий условия использования сервиса.

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