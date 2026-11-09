«Аналогов этому автомобилю больше никогда не будет». Маск объяснил, почему при высоком спросе Tesla прекращает выпуск Cybertruck

Всё дело в Cybercab

Илон Маск заявил, что спрос на электрический пикап Cybertruck превышает возможности Tesla по его выпуску. При этом компания намерена переключить производственные мощности на выпуск роботакси.

Темпы заказов на Cybertruck значительно превышают наши производственные темпы. Мы постараемся изготовить как можно больше автомобилей до закрытия линии примерно через 8 месяцев, но нам придётся вернуть предоплаты многим клиентам. Дело не в том, что Cybertruck нерентабелен, как ошибочно сообщали традиционные СМИ, а в том, что упущенная выгода от сложности Cybertruck значительно перевешивается выгодой от увеличения объёмов производства Cybercab.
Илон Маск
«Аналогов этому автомобилю больше никогда не будет». Маск объяснил, почему при высоком спросе Tesla прекращает выпуск Cybertruck
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

«Мы ещё 8-9 месяцев будем работать над Cybertruck, но потом Tesla нужно будет сосредоточиться на масштабировании Cybercab. Аналогов этому автомобилю больше никогда не будет», — добавил миллиардер.

ЭлектротранспортTeslaИсточники:elonmusk

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