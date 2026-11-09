Модель iGame Sigil S103 получила три порта, восемь уровней защиты и поддержку современных протоколов быстрой зарядки

100-ваттная зарядка, которая заряжает iPhone 18 Pro с пиковой мощностью до 54 Вт. Представлена Colorful iGame Sigil S103

Компания Colorful представила зарядное устройство iGame Sigil S103 мощностью 100 Вт. Адаптер совместим с протоколами PD 3.2 SPR AVS, PPS, UFCS и QC.

Технология AVS позволяет плавно регулировать выходное напряжение в диапазоне от 9 до 20 В, обеспечивая более точное соответствие параметрам подключенного устройства и снижая колебания мощности при переключении режимов. По результатам испытаний производителя, iPhone 18 Pro может заряжаться с пиковой мощностью до 54 Вт.

Устройство оснащено двумя портами USB-C и одним USB-A. Каждый из разъемов USB-C при отдельном использовании обеспечивает мощность до 100 Вт, тогда как USB-A рассчитан на 33 Вт. Адаптер самостоятельно распределяет мощность между подключенными гаджетами.

В основе конструкции лежит схема PFC и QR Flyback с контроллером GaN нового поколения от Southchip и синхронным выпрямлением. Коэффициент мощности составляет не менее 0,9, поддерживается входное напряжение 100–240 В.

Объем устройства составляет около 122 см³, масса — 196 г. Такая конструкция обеспечивает отвод тепла, электрическую изоляцию и защиту от вибраций. Предусмотрено восемь механизмов безопасности, включая защиту от перегрузки по току и мощности, перенапряжения, короткого замыкания, перегрева, скачков напряжения, статического электричества и помех. При устранении неисправности зарядка автоматически возобновляется.