Десятки сел России подключились к Сети

«МегаФон» расширил покрытие 4G сразу в нескольких частотных диапазонах

«МегаФон» расширил сеть мобильной связи в Новосибирской области: доступ к интернету и голосовым услугам получили жители еще 38 небольших населенных пунктов. Инженеры оператора провели необходимые технические работы и увеличили территорию покрытия, благодаря чему сельские жители смогут активнее пользоваться цифровыми сервисами.

Десятки сел России подключились к Сети
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Для обеспечения связи специалисты развернули сети 4G в нескольких частотных диапазонах. Такая конфигурация позволяет одновременно поддерживать высокую пропускную способность и стабильную передачу данных. Абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом не только на открытых пространствах, но и внутри зданий.

Среди населенных пунктов, подключенных к сети, — деревни Изылы, Половинное, Красноярка, Новолебедевка, Помельцево, Сергино и Минино, села Стретинка, Вараксино и Новотроицк, поселки Кубанский, Северный, Самарский и Запрудный, а также аул Шагир.

Сети и серверыИсточники:cnews

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