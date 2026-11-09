Российским «Суперджетам» заменят двигатели. На это выделили 2 млрд рублей

Минпромторг России заключил с компанией «Яковлев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию, контракт на 2 млрд рублей. Средства направят на опытно-конструкторские и экспериментальные работы по переоснащению самолетов SSJ-100 российскими двигателями ПД-8. Необходимость модернизации связана с перспективами дальнейшей эксплуатации воздушных судов, для которых становится сложнее поддерживать летную годность силовых установок SaM146.

Проект рассчитан на 2026–2028 годы и охватывает три версии лайнера: RRJ-95B, RRJ-95B-100 и RRJ-95LR-100. Предстоит выполнить конструкторские, экспериментальные и сертификационные работы, включая летные испытания. Результатом станет сервисный бюллетень с инструкциями по доработке самолетов для установки новых двигателей. Контракт заключили в октябре 2026 года, завершить его исполнение планируется 20 декабря 2028 года.

По оценке главы ОАК Вадима Бадехи, замена силовых установок может потребоваться 50–100 самолетам. При этом в начале октября Росавиация сообщала о 154 эксплуатируемых в России SSJ-100.

Параллельно Объединенная двигателестроительная корпорация изучает возможность дополнительного увеличения ресурса SaM146 для части авиапарка.

SJ-100 — это модернизированная версия российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, разработанная для максимального импортозамещения комплектующих в ответ на западные санкции. В проекте заменено порядка 40 импортных систем, включая двигатели (отечественные ПД-8 вместо российско-французских SaM146), авионику, шасси, системы управления и другое оборудование.