Каждый четвёртый новый роутер в Китае — от Huawei, Xiaomi попала в топ-3

В III квартале 2026 года в Китае продали 2,888 млн домашних маршрутизаторов, что на 14,7% меньше прошлогоднего показателя.

Выручка рынка сократилась на 14,9%, до 690 млн юаней. Лидером стала Huawei, увеличившая продажи роутеров на 24,9%, а выручку от их поставок — на 30,9%. По данным RUNTO Technology, теперь на продукцию компании приходится каждый четвёртый проданный в стране маршрутизатор.

Второе место досталось TP-Link с долей 21,3%, которая за год увеличилась на 1,4 процентного пункта. Xiaomi расположилась на третьей строчке с результатом 20,6%. При этом её модель AX3000T стала самым продаваемым отдельным роутером на китайском рынке за отчётный квартал.

В пятёрку лидеров также вошла ZTE, занявшая пятую позицию с долей 18,9% и годовым ростом на 4,2%. ASUS тоже присутствует в рейтинге.