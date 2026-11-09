Полный привод, зарядка за 12 минут, разгон до 100 км/ч за 4 и сервисы «Яндекса». На российский рынок вышли Xpeng G6 и G9

В России стартовали продажи электрических кроссоверов Xpeng G6 и G9, оснащенных сервисами «Яндекса».

На российском рынке обе модели предлагаются с полным приводом и построены на 800-вольтовой платформе, поддерживающей быструю зарядку аккумуляторов с 10 до 80% за 12 минут.

Запас хода Xpeng G6 достигает 510 км, а более крупный G9 способен проехать до 540 км. Мощность двухмоторной силовой установки составляет 487 и 575 л. с. соответственно. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды у младшей модели и 4,2 секунды у старшей.

В оснащение входит комплекс Xpilot Assist с адаптивным круиз-контролем, удержанием в полосе, распознаванием дорожных знаков и дистанционной парковкой. G9 дополнительно получил двухкамерную пневмоподвеску с автоматической настройкой жёсткости.

Покупателям обещаны заводская гарантия на автомобиль сроком 5 лет или 120 000 км, а на батарею и электродвигатели — 8 лет или 160 000 км. Обслуживание доступно в 23 официальных дилерских центрах в 16 регионах России, также предусмотрены помощь на дороге и круглосуточная поддержка «Яндекса».

Стоимость XPENG G6 начинается от 7 млн рублей, G9 — от 8 млн рублей.