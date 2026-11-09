Баллами можно расплачиваться более чем в 10 тыс. торговых точек и онлайн-сервисов

От «Бургер Кинга» до «Нефтьмагистрали»: баллы «Яндекс Плюса» разрешили тратить в магазинах и ресторанах ⁠ 1

Яндекс расширил возможности программы лояльности «Свои Плюсы»: теперь накопленные баллы можно использовать не только внутри собственных сервисов компании, но и у партнёров «Яндекс Пэй». Списание доступно более чем в 10 тыс. торговых точек, интернет-магазинов и приложений.

Среди участников программы — «Бургер Кинг», «Нефтьмагистраль», «Технопарк», «Каро», Rendez-Vous, «Иль Де Ботэ», Pegas Touristik и сеть аптек «Озерки». В дальнейшем список партнёров планируют расширять.

Для использования баллов необходима активная подписка «Яндекс Плюс». При онлайн-покупках нужно выбрать «Яндекс Пэй» и активировать списание баллов на странице оплаты. В обычных магазинах можно отсканировать QR-код на кассе или воспользоваться кодом в приложении партнёра.

Количество баллов для списания определяется автоматически: система использует весь доступный запас или максимально возможную сумму для конкретной покупки. Остаток можно оплатить картой любого российского банка, добавленной в «Яндекс Пэй».

При этом за одну покупку нельзя одновременно списать баллы и получить их в качестве кешбэка. Однако использовать баллы вместе с бонусами самой торговой сети разрешается.