73 млн пользователей и 4 млрд загрузок: RuStore наращивает аудиторию

За год число пользователей, которые сделали RuStore основным магазином приложений, выросло в полтора раза

Ежемесячная аудитория российского магазина приложений RuStore в сентябре 2026 года превысила 73 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба RuStore со ссылкой на данные Mediascope. Как отметили в компании, сервисом регулярно пользуются 68% аудитории Рунета.

С момента запуска через платформу скачали более 4 млрд приложений и выполнили свыше 20 млрд обновлений. Наиболее популярными категориями стали инструменты (24% загрузок), финансовые сервисы (16%) и социальные сети (10%). Среди игр чаще всего выбирают симуляторы (16%), головоломки (15%) и казуальные проекты (10%).

Сейчас в каталоге RuStore представлено более 140 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран. Магазин доступен не только на смартфонах и планшетах, но и на телевизорах, а также в автомобильных мультимедийных системах.

В компании сообщили о планах расширять каталог и добавлять поддержку новых типов устройств. RuStore работает на Android, HarmonyOS и ОС «Аврора».