Зарядка в полтора раза быстрее: «Бери заряд» Яндекса представил аккумуляторы собственной разработки в Москве

Сервис «Бери заряд» представил обновлённые портативные аккумуляторы для зарядки смартфонов. Первые 30 тыс. экземпляров уже появились на московских станциях. Разработкой занималось Конструкторское бюро Яндекса, а внешний вид создала команда Commo — бренда электроники и аксессуаров «Яндекс Фабрики».

Как рассказали в компании, новая модель заряжает телефоны в полтора раза быстрее предыдущей. Например, смартфон с уровнем заряда менее 10% можно восполнить до 50% примерно за 30 минут. Стоимость аренды осталась прежней и зависит от времени использования. Тариф отображается в приложении перед оформлением заказа.

Корпус устройств получил рельефную поверхность для более удобного удержания вместе со смартфоном. Также изменились крепления и выемки для кабелей. В комплекте остались провода Lightning и USB-C, а разъём micro-USB убрали: на такие устройства приходится менее 0,1% аренд.

В Москве планируют заменить около 180 тыс. аккумуляторов, после чего обновлённая модель появится в других городах, включая Санкт-Петербург и Сочи.

По итогам 2025 года сеть «Бери заряд» выросла на 60% и превысила 60 тыс. станций. Сервис работает более чем в 200 крупных городах и 800 населённых пунктах России. Взять устройство можно на одной станции, а вернуть — на любой другой, в том числе в другом городе.