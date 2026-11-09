В этом помогли вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы

Российская низкоорбитальная группировка связи «Рассвет» защищена от внешнего физического, политического и экономического воздействия, о чем рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В России активно работает компания "Бюро 1440", которая на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" развивает услуги высокоскоростного широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием, включая удаленные и труднодоступные территории. Сергей Шойгу

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Он уточнил, что «вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивают ее защищенность от внешнего физического, политического, что крайне важно, и экономического воздействия».