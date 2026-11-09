Российский аналог Starlink: группировку спутников «Рассвет» защитили от внешнего воздействия
В этом помогли вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы
Российская низкоорбитальная группировка связи «Рассвет» защищена от внешнего физического, политического и экономического воздействия, о чем рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В России активно работает компания "Бюро 1440", которая на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" развивает услуги высокоскоростного широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием, включая удаленные и труднодоступные территории.
Он уточнил, что «вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивают ее защищенность от внешнего физического, политического, что крайне важно, и экономического воздействия».
Ждем ваши делегации в Москве для демонстрации возможностей системы "Рассвет".