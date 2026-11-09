Остров определил две площадки для развития ракетной отрасли: исследовательский комплекс в Тайнане и будущий космодром в уезде Пиндун.

Собственный космодром, свои ракеты и спутники. Масштабные планы озвучены на Тайване ⁠ 2

Тайвань приступил к созданию собственной инфраструктуры для запуска спутников и определил места размещения ключевых объектов космической программы.

Об этом заявил глава администрации острова Лай Циндэ на открытии международной конференции по космическим технологиям и промышленности в Тайнане. Власти намерены поддерживать разработку собственных спутников и ракет, а также создать необходимые производственные, испытательные и стартовые комплексы.

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Первый объект разместят в районе Шалунь города Тайнань. Он будет предназначен для исследований, разработки, сборки и испытаний ракет. Завершить его строительство и приступить к эксплуатации планируется в 2030 году. Вторую площадку выбрали на полигоне Цзюпэн в уезде Пиндун. Там собираются построить космодром, который должен заработать в 2032 году. После ввода объектов в эксплуатацию Тайвань рассчитывает самостоятельно выводить спутники на орбиту.

Сейчас остров не располагает собственным космодромом и использует зарубежных операторов, в том числе SpaceX, для запуска спутников.