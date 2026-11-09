Некоторые владельцы старых Samsung и Sony уже столкнулись с прекращением работы сервиса

Google отключила от Android Auto миллионы старых смартфонов: Android 9 и 10 больше не поддерживаются

Компания Google повысила минимальные требования к Android Auto: теперь для проводного подключения смартфон должен работать на Android 11 (Red Velvet Cake) или более новой версии. Ранее сервис поддерживал устройства с Android 9 и выше.

Изменения отражены на обновленной странице технической поддержки Google. Таким образом, смартфоны под управлением Android 9 и Android 10 официально лишились совместимости с автомобильной системой. Некоторые пользователи уже сообщают, что Android Auto перестал работать на их устройствах.

О предстоящем отказе от поддержки Android 10 стало известно еще в октябре: владельцы таких смартфонов начали получать соответствующие уведомления. Среди затронутых моделей — Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 и Sony Xperia XZ2 Compact. Все они получили Android 10 в качестве последней официальной версии ОС.

Google постепенно повышает минимальные требования к Android Auto. В 2022 году из списка поддерживаемых систем исключили Android 6, а в 2024-м — Android 8.

Чтобы продолжить пользоваться Android Auto через USB, владельцам старых смартфонов потребуется обновить операционную систему до Android 11 или новее. Если устройство не поддерживает такую версию, придется заменить его на более современную модель.